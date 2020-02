Martin Braithwaite er tæt på et sensationelt klubskifte. Han er nemlig ved at skifte til FC Barcelona fra CD Leganés.

Landsholdspilleren er interessant, fordi Barcelona har store angrebsproblemer, da både Luis Suärez og Ousmane Dembélé er ude med længerevarende skader.

Og TV3 Sports reporter Luna Christofi, der ser alle Barcelonas kampe, mener, at de store skadesproblemer kan være Braithwaites billet til spilletid:

»De mangler desperat en nier, og jeg tror ikke bare, de køber ham, for at han skal sidde på bænken,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Han får en eller anden rolle. Også fordi træneren vil spille med tre angribere.«

52-årige Luna Christofi understreger, at det ikke er nok at være en god fodboldspiller, hvis man skal have succes i Barcelona. Det kræver ligeledes mental styrke.

Martin Braithwaite skulle efter signende skrive under på en kontrakt til sommeren 2023, men rygterne går allerede nu på, at Barcelona vil sælge ham videre til sommer.

Om det rent faktisk er tilfældet, kan Luna Christofi ikke spå om:

»Barcelona er et skib uden styrmand. Hvad der sker til sommer, er der ingen, der ved. Der kan være udskrevet præsidentvalg, og er det tilfældet, vil det påvirke rigtig mange mennesker i klubben.«

At Barcelona henter Martin Braithwaite på denne tid af sæsonen er normalt ikke tilladt, fordi transfervinduet er lukket.

Men en særlig regel i Spanien gør det muligt for Barcelona at hente en erstatning til det skadesplagede angreb. Spilleren skal bare spille i den spanske liga samt ikke være registreret i europæiske turneringer.

Den danske landsholdspiller kommer til at koste Barcelona omkring 135 millioner kroner.