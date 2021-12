Hvad der skulle have været en stor festdag i London, endte i stedet i en regulær skandale.

49 anholdte og 19 sårede betjente var konsekvenserne af skandaløse scener på nationalstadionet Wembley til EM-finalen i sommer, hvor flere hundrede fans forsøgte at bryde sikkerhedsbarrieren og storme Wembley.

Luna Christofi var til stede og dækkede begivenheden, som hun i et interview med Euroman kalder for den værste fodboldoplevelse, hun nogensinde har haft.

»Jeg var bange, fordi folk var så langt væk på alskens stoffer. Jeg kan huske, at jeg gik forbi en meget velklædt og velfriseret mand, der stod med sin søn på otte-ni år ved siden af. Fråden stod ud af munden på faren, han var så aggressiv og stod og råbte. Hans øjne var tomme, og jeg tvivler på, at han kun havde drukket alkohol,« siger Luna Christofi til Euroman.

Hun beskriver, hvordan hun stod og så, at folk stormede ind på stadionet og trampede på hinanden.

Den rutinerede sportsreporter overvejede i et kort sekund at filme de absurde og voldsomme scener, men besluttede at lade være for sin egen sikkerheds skyld.

Selvom oplevelsen var yderst ubehagelig, kunne Luna Christofi ikke undgå at smile lidt over resultatet, hvor Italien kunne løfte trofæet efter en sejr efter straffesparkskonkurrence.

Da nederlaget stod klart, eskalerede situationen dog også i Londons gader med de ustyrlige engelske fans.

I sidste ende kom der ro på igen. Italien kunne feste videre efter den nye EM-triumf, hvorimod der kun var hovedrysten og en masse ubesvarede spørgsmål til englændernes uforklarlige og skandaløse opførsel.

Det var en oplevelse, som Luna Christofi husker som et sandt mareridt.