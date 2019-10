På et afrettet langskud samt et flot mål af Romelu Lukaku avancerede Inter til førsteplads med sejr i Brescia.

Inter kan sole sig på førstepladsen i Serie A, i hvert fald indtil Juventus onsdag møder Genoa og kan tage duksepladsen tilbage med en sejr.

Tirsdag aften sørgede Inter for at hente fuld gevinst i tiende spillerunde, da udekampen mod bundholdet Brescia gav en sejr på 2-1.

Inter er dermed på 25 point, mens Juventus for en kamp færre har 23 point.

Inter forpagtede den slags held, som ofte tilsmiler tophold. Midtvejs i første halvleg tog angriberen Lautaro Martinez chancen med et langskud og ramte en Brescia-spiller, så bolden tog en bue over keeper Enrico Alfonso og ind i målet til 1-0.

Det var dog ganske fortjent, eftersom Inter dominerede første halvleg målt på både spil og chancer.

I anden halvleg var det så en anden Inter-angriber, Romelu Lukaku, der kom i fokus.

Det belgiske kraftværk startede et soloraid i højre side og skar uimodståeligt ind i banen, før han satte bolden ind i det fjerneste hjørne til 2-0 fra en position lidt uden for feltet.

Så skulle den kamp være afgjort, men Brescia fik skabt ny spænding med et kvarter tilbage.

Inters defensiv var en smule passiv, og Dimitri Bisoli fremtvang 1-2-reduceringen efter et godt gennembrud i feltet.

Brescia forsøgte sig ihærdigt i anden halvleg og kæmpede for et overraskende point, men Inter kørte den ventede sejr hjem, trods Brescia havde et par chancer i tillægstiden.

I tirsdagens tidlige Serie A-kamp sejrede Verona med 1-0 på udebane over Parma.

Parma måtte undvære angriberen Andreas Cornelius, der for anden ligakamp i træk sad over med en skade.

/ritzau/