»Det er vigtigt at være et sted, hvor man er ønsket.«

Sådan siger superangriberen Romelu Lukaku, som denne sommer har forladt Manchester United til fordel for Inter i en af transfervinduets største handler.

Nu taler den belgiske bomber ud om forholdene hos Premier League-giganterne, som han forlader efter to sæsoner, som har budt på både op- og nedture.

Blandt andet er han træt af, at han føler, at der blev lækket en masse informationer i forbindelse med hans store klubskifte tidligere på sommeren.

Foto: WALLACE WOON

»Der er blevet sagt mange ting, hvor jeg ikke har følt mig beskyttet. Jeg følte, at der var en masse rygter – og ingen afviste det. Det stod på i tre-fire uger. Jeg ventede på, at nogle skulle afvise det, men det skete ikke. Jeg snakkede med klubben og fortalte dem, at det er bedst at gå hver til sit,« siger Lukaku i podcasten LightHarted.

Her fortæller han om den sidste tid i Manchester United, hvor han ikke følte sig velkommen, hvilket den manglende opbakning og de mange lækkede rygter vidner om, siger Lukaku:

»I to-tre ugers tid forsøgte jeg at regne ud, hvor alt dette lort kom fra. Hvem er det, der lækker det? Ikke mig. Og heller ikke min agent. Det dukker op på min mobil ud af det blå.«

»Jeg fortalte dem, at det ikke er godt at være et sted, hvor jeg ikke er ønsket. Vi er ikke dumme. De anser os for at være dumme, men vi er ikke dumme,« siger den store angriber, som altså nu har lavet en fem-årig aftale med italienske Inter.