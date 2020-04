Christian Eriksens holdkammerat Romelu Lukaku kritiserer Serie A for at reagere for sent på udbruddet af coronavirus.

Italien er det land i Europa, der er ramt hårdest, men den italienske Serie A lukkede først ned, efter Juventus-spilleren Daniele Rugani blev testet positiv for virussen.

Det mener Lukaku er at sætte helbredet i anden række, skriver Daily Mail.

Lukaku fortæller nemlig i et livestream på Pumas Instagram, hvor også franske Thierry Henry var med, at han synes, Serie A greb alt for sent ind.

»Helbredet kommer i første række. Hvorfor skulle vi spille, når der er folk, som betaler med deres liv?,« siger han og fortsætter:

»Hvorfor var det nødvendigt, at en spiller blev testet positiv, før ligaen stoppede?«

Han fortæller desuden, at han savner at spille fodbold, men at der er langt vigtigere ting på spil lige nu.

»Jeg indrømmer, at jeg savner at spille fodbold, men det vigtigste er folks helbred. Alt andet kommer i anden række.«

Italien er på alle parametre det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirussen.

115.242 er smittet, mens de har den højeste dødsrate med 13.915 personer døde med smitten.

Både Blaise Matuidi og Paolo Dybala fra Juventus har bekræftet, at de har været smittet.

Det samme har AC Milan-legenden Paolo Maldini og hans søn, Daniel Maldini.