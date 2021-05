Christian Eriksens holdkammerat Romelu Lukaku deltog i fejringen af Inters mesterskab i Milanos gader.

Inters topscorer, Romelu Lukaku, betegner denne sæson som sin hidtil bedste, efter at klubben søndag sikrede sig det italienske mesterskab.

- For mange spillere i denne trup er dette deres første titel. Vi gjorde det også godt sidste år, men vi forbedrede os markant denne sæson og håber at fortsætte på denne måde, siger den belgiske angriber.

Den 27-årige Lukaku har været holdets store profil i sæsonen, hvor han indtil videre er noteret for 21 mål. Det rækker til en andenplads på topscorerlisten efter Cristiano Ronaldo, der har scoret 27 gange for Juventus.

Inter med Christian Eriksen i truppen sikrede sig Serie A-titlen, efter at den nærmeste forfølger, Atalanta, søndag spillede 1-1 på udebane mod Sassuolo.

Efterfølgende strømmede tilhængere af Inter ud i Milanos gader for at fejre klubbens 19. mesterskab og det første siden 2010.

Lukaku deltog selv i festlighederne. Billeder viser ham siddende i en bil med et klubflag, hvor han hilser på tilhængere.

- Nu er tiden kommet til at fejre det med tilhængerne. Jeg ønskede at se dem i gaderne, siger han til Sky Sports Italia.

- Det her er det bedste år i min karriere. Jeg er virkelig stolt af at spille for Inter, og jeg er lykkelig for alle Inters tilhængere rundt om i verden.

Den tidligere angriber for Chelsea, Everton og Manchester United kom til Inter i 2019.

/ritzau/