FC Barcelona skal tirsdag forsvare 3-0-sejren fra den første Champions League-semifinale mod Liverpool.

Den tidligere Liverpool-spiller Luis Suárez vil ikke juble, hvis det lykkes ham at score for FC Barcelona, når holdet tirsdag aften gæster Anfield i returkampen i Champions League-semifinalen.

Det siger han ifølge Sky Sports.

- Jeg har alt respekt i verden for Liverpools fans. Jeg har meget at takke Liverpool og fansene for, og det er klart, at jeg ikke kommer til at fejre det, hvis jeg scorer, siger den uruguayanske angriber.

Han scorede det første mål i Barcelonas 3-0-sejr i det første møde i sidste uge, og der jublede han foran hjemmepublikummet, og det tror han, at Liverpools fans kunne forstå, siger han.

Han er derfor ikke bange for at blive buhet af, når han træder ind på græsset på Anfield.

- Jeg tror, der bliver flere klapsalver end buhråb. Og hvis nogen har lyst til at buhe og har det sjovt med det, så tror jeg, at der vil være mange, der ikke bliver så glade, siger Suárez.

Han spillede tre en halv sæson for den engelske storklub fra 2011 til 2014, hvor det blev til 110 optrædener i Premier League med 69 mål til følge.

I 2014 skiftede han til Barcelona og har scoret 131 mål i 163 kampe i den spanske liga.

/ritzau/