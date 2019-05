Barcelona tog et stort skridt mod Champions League-finalen med en 3-0-sejr over Liverpool hjemme på Camp Nou.

Luis Suarez scorede en, og Lionel Messi sørgede for to, så Barcelona nu har et fænomenalt udgangspunkt inden returkampen på Anfield. Her er tre ting, vi lærte af kampen.

Gammel kærlighed kan ruste

Luis Suarez er anderledes end de fleste. Også når det gælder jubel mod sin gamle klub. For mens de fleste fodboldspillere pludselig mister førligheden i begge arme, når de har scoret mod deres gamle klub, var Luis Suarez fyr og flamme. Der var fuld blæs på den tidligere Liverpool-spiller, da han sendte målet til 1-0 i nettet. Det må man gerne.

Lionel Magi

Liverpool havde flest farlige angreb, flest afslutninger og mest boldbesiddelse. Men Barcelona havde Lionel Messi. Argentineren gjorde det igen i en kamp, hvor Barcelona slet ikke spillede op til sin hjemmebryggede fodboldfilosofi. Først med lidt helt og hjælp fra overliggeren, og så med et helt magisk frisparksmål. Han er helt utrolig.

Fra skandale til fanfest

Liverpools fans tager hjem fra Barcelona med et ry så tvivlsomt som Sadio Manés frisure. Inden opgøret florerede der videoer af fans, som skubbede lokale spaniere i springvand og generelt viste kedelig adfærd. Men inde på stadion var der noget mere fornuft, og de engelske fans overdøvede alle med evergreenen 'Allez, allez, allez'. Det er den side, vi vil se.