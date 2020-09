Verdensstjernen Luis Suarez forlader efter seks sæsoner Barcelona til fordel for La Liga-rivalerne Atletico.

Den uruguayanske fodboldspiller Luis Suarez skifter fra FC Barcelona til Atlético Madrid.

De to klubber er nået til enighed om et skifte for den 33-årige angriber, oplyser FC Barcelona i en meddelelse på sin hjemmeside.

Atlético Madrid står til at betale Barcelona seks millioner euro via bonusser for handlen, oplyser klubben. Det svarer til knap 45 millioner kroner.

Suarez har været en af de absolutte stjerner i Barcelona-angrebet igennem seks sæsoner.

Her har han scoret 198 mål og været med til at vinde 13 titler, skriver Barcelona i meddelelsen.

Suarez har ifølge nyhedsbureauet Reuters skrevet under på en toårig aftale med Atlético.

/ritzau/