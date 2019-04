Den tidligere Liverpool-angriber mener, at holdet vil være udfordrer til Premier League-titlen i flere år.

Liverpool kæmper med om mesterskabet i England og kan spille sig i Champions League-finalen for andet år i træk.

Ifølge holdets tidligere angriber Luis Suarez, der onsdag aften står over for Liverpool i Champions League med Barcelona, er det ikke tilfældigt.

- Liverpool er i kommet i en position, hvor deres fremtid ser virkelig lys ud igen, siger angriberen til goal.com.

Suarez, der er blevet 32 år, spillede i Liverpool fra 2011 til 2014. I sin sidste sæson med klubben var Liverpool tæt på at vinde Premier League-titlen.

Mod slutningen af sæsonen gik det dog galt, og mesterskabet gik i stedet til Manchester City, som igen i år er guldrivalen.

- Liverpool vil også være blandt udfordrerne i fremtiden. Da vi næsten vandt titlen, var der stor skuffelse, for vi følte, at det var vores øjeblik, og at vi ikke ville få en ny chance.

- Men nu har Liverpool holdet, investeringerne og fundamentet til, at det ikke bliver en enlig svale, siger uruguayaneren.

Første semifinale mellem Barcelona og Liverpool finder sted onsdag klokken 21 på Camp Nou. Returkampen spilles tirsdag i næste uge i England.

Suarez har ingen planer om at være venlig over for sit tidligere hold.

- Liverpool vil altid være vigtig for mig, fordi de gav mig en mulighed, for at spille en stor rolle i min udvikling og selvfølgelig for de fantastiske fans.

- Men det her er en Champions League-semifinale, og det eneste, der betyder noget, er at hjælpe Barcelona med komme et skridt nærmere trofæet, siger Suarez.

/ritzau/