Luis Suarez kæmper for at blive sin skade kvit og komme tilbage på Barcelona-holdet.

Men når den uruguayanske stjerne er klar igen, venter der ham hårdere kamp om angrebspladserne, end før han blev skadet.

For Barcelona har som bekendt udnyttet en særlig regel og hentet danske Martin Braithwaite denne vinter – noget, der blandt andet kunne lade sig gøre på grund af en længerevarende skade til Ousmane Dembele.

Men hverken danskeren eller den øgede konkurrence udgør et problem for Suarez, understreger han.

»Klubben var heldig med at rekruttere endnu en angriber, og han (Martin Braithwaite) er meget velkommen, for det hjælper klubben,« siger Luis Suarez ifølge flere internationale medier til uruguayanske Referi.

»Men det ændrer ikke ved det faktum, at klubben skal tilbage på højeste niveau, og at denne pause (på grund af coronavirussen, red.) skal bruges på at forbedre os og fokusere på, hvad der skal ske.«

»La Liga og Champions League fortsætter, og vi må vise, at vi vil vinde begge turneringer, og hvorfor vi er Barcelona,« fortsætter Luis Suarez.

Den 33-årige angriber har været ude med en knæskade siden januar, og da dommen i første omgang lød på fire måneder på sidelinjen, blev han regnet for færdig i indeværende sæson.

Foto: Albert Gea Vis mere Foto: Albert Gea

Men efter at både La Liga og Champions League er blevet suspenderet på grund af coronavirussens hærgen, har Luis Suarez pludselig fået fornyet håb om, at han kan spille en central rolle i for Barcelona i sæsonens afgørende kampe.

»Lægen har fortalt mig, at min genoptræning går virkelig godt, og det giver mig håb,« siger Suarez og fortsætter:

»Når holdet kommer tilbage, vil jeg kunne være sammen med dem.«

Tiden må vise, om Luis Suarez når at gøre comeback i denne sæson – hvis den altså bliver genoptaget.

Indtil videre er La Liga suspenderet til d. 4. april, mens Champions League holder pause på ubestemt tid.