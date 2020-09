Efter seks år i Barcelona er Luis Suarez efter al sandsyndlighed klar til nyt karrieretræk.

Alle forlydender fra Spanien går på, at han skifter til Atletico Madrid.

Onsdag var han så forbi træningsanlægget i Barcelona en sidste gang for at hente sine ejendele og sige farvel til holdkammeraterne, og det var med følelserne uden på tøjet, at han kørte væk igen.

Således rapporterer flere spanske medier, at man kan se ham tørre tårer væk fra ansigtet i sin bil, inden han vinker farvel til fans og journalister, der stod klar uden for porten, der fører til Barcelona-medarbejdernes parkeringsplads.

Luis Suarez er 33 år og har egentlig et år tilbage af sin kontrakt med Barcelona, men de seneste rygter går på, at der ikke kommer til at være tale om noget stort transferbeløb mellem klubberne.

Og det er tilsynesladende et stort tegn på, at Barcelona bare vil have ham ud af truppen for at skabe plads til nyt blod.

For en uges tid siden var uruguayaneren tæt på at skifte til Juventus, men det skifte glippede.

Han havde ellers bestået en italiensk sprogprøve, hvorfor skiftet så ud til at gå igennem, men han ender alligevel med at blive i Spanien.