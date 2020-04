Lucas Andersen var igennem hele følelsesregisteret, da hans søn, Carl, for lidt over tre uger siden måtte hasteindlægges.

AaB's ubestridte stjerne måtte gennemleve det, han selv beskriver som sit værste mareridt.

»Min kæreste (Thea, red.) og jeg gik i panik, og vi var så bange for, hvad der skulle ske med Carl,« fortæller Lucas Andersen til B.T.

Parrets treårige søn blev pludselig alvorligt syg under et ophold i familiens sommerhus, og fra at løbe rundt og lege i det ene øjeblik, kunne forældrene slet ikke komme i kontakt med ham kort tid efter.

Danmarks Lucas Andersen i venskabskampen Danmark mod Luxembourg på Aalborg Stadion, 15. oktober 2019 .. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks Lucas Andersen i venskabskampen Danmark mod Luxembourg på Aalborg Stadion, 15. oktober 2019 .. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Han har haft det fint hele dagen, men lige pludselig får han det dårligt og begynder at kaste op. Herefter bliver han fjern, og hans øjne begynder at flakke rundt. Vi kan ikke komme i kontakt med ham på det tidspunkt. Han får et anfald, og så bliver vi jo helt vildt skræmt,« siger Superliga-stjernen.

Herefter tog de ingen chancer, og derfor ringede Lucas Andersen 112 med det samme:

»Jeg begyndte at græde, da jeg havde lagt røret på. Jeg var bange for at miste ham. Det var jo så ekstremt det hele.«

Opkaldet satte alarmklokkerne i gang, og der gik ikke længe, før der kom en ambulance til stedet, mens der samtidig hang en helikopter over sommerhuset.

25-årige Lucas Andersen er anfører i AaB. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 25-årige Lucas Andersen er anfører i AaB. Foto: Liselotte Sabroe

»I disse tider er alle jo i højeste beredskab, og de ville ikke risikere, at de ikke kunne fragte ham hurtigt nok afsted til hospitalet,« lyder det fra AaB-anføreren.

Derefter trådte ambulancefolk, der var iklædt beskyttelsesdragter, ind ad døren, og parret kunne herefter bare stå og se til, mens deres søn blev fragtet ud i ambulancen.

»Jeg frygtede, at Carl var blevet smittet med coronavirus, og man tænker jo altid 'worst-case',« forklarer AaB-stjernen.

Sønnen blev dernæst hastet på hospitalet, og her fik forældrene hurtigt afkræftet, at der var tale om coronavirus. I stedet måtte den treårige dreng gennemgå flere undersøgelser, inden familien kunne sendes hjem den efterfølgende dag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lucas Andersen (@lucasandersen18) den 23. Mar, 2019 kl. 6.20 PDT

Glæden ved at være hjemme igen varede dog ikke længe. Lucas Andersen og kæresten måtte allerede samme dag skynde sig tilbage til Aalborg Universitetshospital, Nord med deres dreng, fortæller nordjyden:

»Carl får pludselig et anfald igen omkring middagstid, og derfor måtte han indlægges igen. Her lå han så i tre dage, inden vi kunne tage hjem igen.«

Det var tre lange døgn for forældreparret, hvor uvisheden fyldte alt, mens tiden føltes uendelig.

»Vi havde fået noget af et chok, og det var en skræmmende oplevelse at se, hvordan Carl hverken kunne stå eller sidde oprejst i de dage,« fortæller Lucas Andersen.

Undersøgelserne gav ikke noget konkret svar på, hvad der kunne være årsagen til sønnens anfald, men lægerne stod tilbage med to scenarier, forklarer fodboldspilleren:

»Enten var det en form for sjælden migræne hos børn eller en virus af en eller anden art, der har påvirket hans immunforsvar samt kontakten til hjernen.«

Her tre uger efter den voldsomme oplevelse er familien atter samlet i sommerhuset, hvor sønnen igen er tilbage i fuld vigør.

»Nu har vi været hjemme i to uger efterhånden, og Carl er 'fit for fight'. Han er glad, sund og rask,« fortæller AaB-stjernen, inden han fortsætter:

Lucas Andersen efter en scoring i Aab-trøjen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lucas Andersen efter en scoring i Aab-trøjen. Foto: Liselotte Sabroe

»Det var jo lidt enhver forældres mareridt, som vi oplevede. Det er jo et liv fuldt af bekymringer, når man har et barn.«

På trods af at hele forløbet ramte familien som et chok, havde den danske fodboldspiller behov for at takke personalet på Aalborg Universitetshospital, Nord i et opslag på Instagram, som du kan se nederst i artiklen.

»Det var fantastisk at se, hvor godt hele sundhedsvæsenet fungerer. Alle læger og sygeplejersker havde et vanvittigt overskud på trods af covid-19, og de fik bare ro på hele situationen, da vi ankom i fuld panik. Det fik jeg virkelig respekt for,« siger han.

25-årige Lucas Andersen fik sin AaB-debut allerede som 16-årig. Han er i dag tilbage i moderklubben efter ophold i Ajax, Willem II og schweiziske Grasshoppers. Han står desuden noteret for tre landskampe for Danmark.