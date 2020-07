For Lucas Andersen vil det være større at vinde pokalen med AaB, end det var at blive hollandsk mester.

Det kan blive en af de største dage i karrieren for Lucas Andersen, hvis AaB-anføreren og hans holdkammerater onsdag vinder pokalfinalen over Sønderjyske.

Nordjydernes 25-årige stjerne blev hollandsk mester med Ajax i sæsonerne 2012/13 og 13/14, men en pokaltitel med AaB vil vægte højere for Lucas Andersen.

Blandt andet fordi han er en bærende del af hjerteklubbens hold, hvor han i guldsæsonerne i Ajax var en trupspiller, der fik i alt ti ligakampe i de to sæsoner.

- Det er 100 procent sikkert større for mig, hvis jeg vinder pokalen med AaB. Jeg var selvfølgelig med til at vinde mesterskaberne med Ajax, men så meget var jeg ikke med til at gøre en forskel, som jeg synes, jeg er nu.

- Jeg har været en stor del af AaB's præstationer i pokalen, og det er for byen, hvor jeg er vokset op, og for klubben, hvor jeg har brugt de fleste af mine fodboldår. At kunne give noget tilbage i form af en titel og få årstallet op ude på klubanlægget vil være den ultimative drøm, siger Lucas Andersen.

I august 2012 forlod han AaB kort før sin 18-års fødselsdag for at skifte til Ajax. Han vendte hjem til AaB seks år senere efter også at have rundet schweizisk fodbold.

Før karrierens måske største kamp har han en smule nerver på - men det er på den gode måde, understreger han.

- Hvis man ikke er lidt nervøs før sådan en kamp, så ved jeg ikke, hvornår man skal være det. Alle drømmer om at være med til at vinde noget og særligt i en klub som AaB, hvor mange har været en del af klubben, siden de ikke var så gamle.

- Det er fandeme ikke tit, at man får lov til at stå i en finale med muligheden for at få sit navn op på væggen og blive hyldet af fansene. Man spiller for at vinde titler, og det giver nerver, men det er gode nerver, siger Lucas Andersen.

Lykkes AaB med at besejre sønderjyderne skal kreatøren give sig ud i en for ham ukendt disciplin: pokalløft.

- Jeg kan huske, at sidste gang jeg havde mulighed for at løfte en pokal, brækkede jeg armen før en U15-finale ved KB Cup, så der lå jeg på hospitalet, da de andre vandt turneringen.

- Dengang skulle jeg have løftet pokalen, og det vil jeg ikke snydes for igen, siger Lucas Andersen.

Pokalfinalen spilles foran 1750 tilskuere i Esbjerg onsdag aften. Kampen begynder klokken 20.

/ritzau/