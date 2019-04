AaB skal have ny anfører i den nye sæson, og den rolle er den tilbagevendte kreatør klar til at tage på sig.

Til sommer stopper AaB-ikonerne Rasmus Würtz og Kasper Risgård som professionelle fodboldspillere.

Dermed mister AaB både anføreren og viceanføreren i truppen og skal på jagt efter en ny indehaver af anførerbindet.

I marts skrev 24-årige Lucas Andersen under på en femårig kontrakt med AaB efter det nuværende lejemål fra schweiziske Grasshopper, og han er åben for den rolle.

- Jeg kan sagtens se mig selv som anfører. Det er også noget, som jeg vil sætte utroligt stor pris på.

- AaB er min klub, og jeg har været her, siden jeg var ti år. At bære anførerbindet for AaB vil være en stor ære, og det er noget, som jeg håber på, om det så er nu eller ude i fremtiden, siger AaB-kreatøren.

AaB-back Jakob Ahlmann ser også den dribleglade offensivspiller som en af omklædningsrummets markante personer, når det kommer til ansvar.

- Jeg synes, at Lucas har taget lederegenskaberne til sig og har taget et stort ansvar, siden han kom tilbage. Han er klart en mulighed, men det er noget, som vi alle skal løfte sammen, siger Jakob Ahlmann.

AaB har de seneste mange år udvalgt anførere, der har hjemme i forsvaret eller på den centrale midtbane, men positionen på banen er ikke vigtig, lyder det fra holdets træner.

- Det skal ikke være det, der er afgørende. Det er personlighed, udtryk og lederskabsevner, der skal afgøre det, siger træner Jacob Friis.

Der træffes dog ikke et valg om den nye anfører foreløbigt.

- Den er fuldstændig åben. Vi har vendt det og kigger lidt langsigtet. Vi har muligheder i den nuværende trup, og så kommer det helt an på, hvordan transfervinduet går, siger træneren.

Onsdag spillede AaB 1-1 mod Vendsyssel på Aalborg Portland Park. Her stod Lucas Andersen for nordjydernes mål.

/ritzau/