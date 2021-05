Der er rift om førstepladsen i nedrykningsspillet, hvor AaB's anfører satser på at gå hele vejen mod Europa.

Med 1-1 på Aalborg Portland Park mellem AaB og AC Horsens blev det søndag endnu tættere i toppen af Superligaens nedrykningsspil.

AaB indtager den øverste placering og ligger til at skulle spille europa-playoff mod et hold fra mesterskabsspillet om en plads i kvalifikationen til den nye europæiske turnering Conference League.

Der er dog få point ned til forfølgerne, men AaB-anfører Lucas Andersen håber meget på at komme til at spille europæisk fodbold med den nordjyske klub.

- Europa fylder alt. Det er det, som er vores ambition i nedrykningsspillet. Vi vil gerne med i toppen af dansk fodbold, og det er vi ikke nu. Så skal man angribe det, som man har, og det er den syvendeplads.

- Det vil betyde alt. Det er det, som jeg kom hjem fra udlandet for. Jeg vil give klubben et skub i den rigtige retning. Det er lang tid siden, at AaB har været i Europa, og jeg vil opleve det her med holdet og klubben, siger Lucas Andersen.

Kreatøren oplevede aldrig at spille i Europa med AaB, før han i 2012 blev solgt til hollandske Ajax. Det er altså de første europæiske minutter i AaB-trøjen, han jagter.

- Man får et helt andet vindue at vise sig frem i, og det er altid sjovt at komme ud på de her ture. Så det ville være helt fantastisk at prøve i AaB, siger Lucas Andersen.

Backen Jakob Ahlmann vil dog vente til onsdag med at drømme sig ud over landets grænser. Der venter Vejle i nedrykningsspillets næstsidste runde.

- Vi har snakket om europa-playoff i et stykke tid, og vi kan ikke gøre andet end at forberede os på én kamp ad gangen. Onsdag ved vi, hvad der kan lade sig gøre.

- Så kan vi måske få en finale mod Sønderjyske i sidste kamp. Det kunne være spændende, siger han.

Sønderjyske er kun to point bag AaB i nedrykningsspillet med mandagens kamp mod Lyngby i baghånden. Både OB og Vejle har tre point op til førstepladsen.

/ritzau/