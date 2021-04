For første gang i 2021 var Lucas Andersen involveret i et mål, da AaB slog OB. Det motiverer AaB-profilen.

Lucas Andersen spillede sin anden kamp i år, da han onsdag blev skiftet ind for AaB i superligaopgøret mod OB.

Her stod den indskiftede kreatør for en assist, da aalborgenserne vandt 3-2 i nedrykningsspillet. Dermed blev AaB-profilen involveret i sit første mål i 2021.

Det er et stort skridt for den tidligere Ajax-spiller, der i 2018 vendte tilbage til sin ungdomsklub. Flere skadesforløb har nemlig hæmmet Lucas Andersens seneste tid i klubben og dermed spændt ben for et nyt udlandsophold.

- Jeg har lært, at man ikke skal tænke for langt frem i tiden. En fodboldkarriere er kort, og det er klart, at det var min ambition at komme ud (til udlandet, red.) igen. Men jeg sagde også, at det skulle være det rigtige.

- Efter en dag som i dag begynder drømmene stille og roligt at komme igen, siger Lucas Andersen.

Siden december har han sammen med AaB-staben fokuseret på at komme sin muskelskade til livs én gang for alle.

- Vi har nørdet mere på det og kigget på de små detaljer samt justeret ud fra følelsen. Det har været en god proces, og derfor er jeg stolt og glad over at bidrage til en sejr.

- Jeg er kommet stærkere ud på den anden side. Jeg føler mig stærkere end nogensinde før både mentalt og fysisk, siger han.

I sejren over OB kunne cheftræner Martí Cifuentes se mere til et af de absolut største navne i klubben, som han tilsluttede sig ved årsskiftet.

- Lucas er en fantastisk spiller for os, og alle ved, at han kan skabe noget på bolden og gøre en forskel.

- Da jeg ankom, vidste jeg, at han skulle være en nøglespiller i det, som jeg gerne vil skabe. Det tror jeg, at han nyder. Men han skal tage ét skridt ad gangen, siger Cifuentes.

Lucas Andersens aftale med AaB løber frem til sommeren 2024.

/ritzau/