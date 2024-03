Efter sit opsigtsvækkende skifte væk fra AaB fik Lucas Andersen debut for Queens Park Rangers med manér.

Lucas Andersen debuterede lørdag for Queens Park Rangers efter sit skifte fra AaB, og det blev en godkendt oplevelse for nordjyden.

Efter 66 minutter kom han ind i kampen mod Norwich i den næstbedste engelske fodboldrække, og 11 minutter senere spillede han en hovedrolle.

Med et indlæg fra højre side af banen sendte han bolden ind for fødderne af angriberen Michael Frey, der sørgede for, at Queens Park Rangers fik 2-2.

Dermed fik Lucas Andersen og holdkammeraterne et vigtigt point til bundstriden. Klubben er lige nu at finde under nedrykningsstregen i Championship.

Lucas Andersen har forladt dansk fodbold, efter at han hos AaB gled en smule ned i hierarkiet i løbet af efteråret i landets næstbedste række. Hos Queens Park Rangers har han fået en kontrakt, der løber i halvandet år.

Opgøret mod Norwich havde også en anden dansk aktør. Jacob Lungi Sørensen kom på banen for Norwich efter pausen.

I opgøret mellem Cardiff og Preston North End var der også dansk succes.

Den tidligere OB-spiller Mads Frøkjær var flyvende og lagde op til begge scoringer, da Preston vandt 2-0. Den tidligere Randers FC-angriber Emil Riis sørgede for at udnytte det første af de to oplæg fra sin danske kollega.

Blackburn spillede sin første kamp uden Jon Dahl Tomasson i spidsen, og det endte positivt. Klubben vandt med 3-1 over Stoke.

/ritzau/