Tysklands landstræner erkendte, at intet på holdet fungerede, da Spanien vandt 6-0 i Nations League.

Det største nederlag til Tysklands landshold siden 1931. Det blev en kendsgerning tirsdag aften, da Tyskland i Sevilla blev ydmyget af Spanien, der vandt 6-0 i Nations League.

Landstræner Joachim Löw havde svært ved at finde en passende grimasse under kampen, og efter slutfløjt lagde han ikke fingre imellem i sin vurdering af den tyske præstation.

- Det er svært at forklare. Det var en kulsort dag. Intet fungerede, hverken offensivt eller defensivt. Der var intet kropssprog, og vi var der ikke i duellerne, siger Joachim Löw ifølge nyhedsbureauet dpa.

Spanien kom foran efter et kvarter, og målene blev ved med at drysse ind bag keeper Manuel Neuer, tre i hver halvleg.

- Efter 1-0 opgav vi hele vores koncept. Spillerne gik bare rundt, og der var ingen organisation eller kommunikation. Det var fatalt.

- Vi prøvede at diskutere det, men det er svært at komme tilbage, når man kommer bagud med 2-0 og 3-0, siger Löw.

Hans jobsituation vil blive diskuteret efter den pauvre indsats. Ikke mindst set i lyset af det skuffende VM i 2018, hvor Tyskland blev sendt hjem allerede efter gruppespillet.

Löw mener ellers, at holdet var på rette vej frem mod næste sommers EM, men mod Spanien faldt alt fra hinanden.

- Jeg synes, at vi var på rette vej inden, men vi er ikke klar endnu, som vi ellers håbede. Vi stoler på spillerne og må kæmpe os tilbage. Nu er der en lang pause, men vi er blevet sat tilbage. Det er en stor skuffelse.

- Nu er det vores job og pligt at stille spørgsmål ved alt dette. Hvad kan vi gøre bedre? Vi må drage de rette konklusioner. Alt var dårligt i dag, konstaterer Joachim Löw.

Han har ingen holdning til, om han bør føle sig fyringstruet.

- Om jeg skal bekymre mig om mit job, må du spørge andre om, siger Löw.

Oliver Bierhoff, der er ansvarlig for landsholdet under Det Tyske Fodboldforbund (DFB), fastslår, at der stadig er tillid til landstræneren.

- Tilliden er der, og denne kamp ændrer ikke ved det, siger Oliver Bierhoff.

/ritzau/