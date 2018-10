Det tyske landsholds udskældte træner er tilfreds med spillernes præstation trods 1-2-nederlag til Frankrig.

Paris. Tirsdagens 1-2-nederlag til Frankrig har ikke lettet på den modvind, som Tysklands landstræner, Joachim Löw, befinder sig i.

Tyskland har blot formået at vinde et enkelt point efter tre kampe i bunden af gruppe 1 i Nations League.

Men alligevel mener Löw, at hans spillere gjorde et hæderligt stykke arbejde på banen mod det franske landshold.

- Jeg er skuffet over resultatet, men jeg må trods alt sige, at nederlaget er anderledes end i lørdags, siger Löw med henvisning til 0-3-nederlaget mod Holland.

- Ikke på grund af resultatet, men på grund af præstationen. Jeg er meget tilfreds med præstationen.

- Jeg synes, vi var på et ligeværdigt niveau med et hold, der nok er verdens bedste, siger han om det franske hold, der topper gruppen med syv point for tre kampe.

Efter det skuffende gruppespil ved VM i Rusland, hvor tyskerne røg ud, har Löw og co. været under pres.

Efterfølgende blev det til 0-0 hjemme mod Frankrig og 0-3 ude mod Holland i Nations League, og det har fået de tyske medier til at lange ud efter træneren og spillerne.

Tirsdag aften begyndte det ellers godt for Tyskland, der kom foran med et enkelt mål i første halvleg, inden Frankrig udlignede efter et kvarter i anden halvleg.

Den franske sejr blev sikret ti minutter før tid på et straffespark, som ifølge Löw var en "dybt uretfærdig straf".

- Jeg syntes, at vi havde fortjent at vinde, fordi vi var det bedste hold, men det er ikke sådan, tingene fungerer, siger Löw.

- Vi spillede ikke klogt og manglede en smule koldblodighed. Hvis vi havde været bedre til at score i anden halvleg, havde vi kunne spille mere roligt og vundet kampen.

