Der var pres på Joachim Löws hold, da Nordirland mødte op til mandagens kamp med fire sejre ud af fire mulige.

Det tyske fodboldlandshold er stadig i en "læringsfase".

Det siger landstræner Joachim Löw, efter at holdet igen har kurs mod EM i 2020 efter en 2-0-sejr over Nordirland i Belfast mandag aften.

Tyskerne havde i dén grad brug for tre point, efter at et bittert 2-4-nederlag på hjemmebane mod Holland fredag aften havde efterladt dem under pres i EM-kvalifikationens gruppe C.

- Vi var under pres efter nederlaget til Holland, konstaterer Löw efter mandagens sejr.

Nerverne viste sig blandt tyskerne i første halvleg, inden mål af Marcel Halstenberg og Serge Gnabry sikrede holdet de tre point efter pausen.

- Vi måtte overvinde nogle udfordringer. Nordirerne var modige og angreb os tidligt, siger Löw, som erkender, at hans hold skulle have lukket kampen tidligere.

- Vi var bedre i anden halvleg. Vi er i en læringsfase, siger han.

Efter fem kampe i gruppe C har Tyskland og Nordirland hver 12 point. Tyskland ligger nummer et med en bedre målscore.

Holland ligger på tredjepladsen med ni point, men har spillet en kamp færre.

/ritzau/AFP