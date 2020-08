Det er ikke første gang, Arsenal og Chelsea mødes i en stor finale, når de kæmper om FA Cuppen lørdag.

Lørdag klokken 18.30 lyder startfløjtet i Englands ældste klubturnering, FA Cuppen.

På papiret minder de to finalisters, Chelseas og Arsenals, trænere egentlig om hinanden. Begge er unge og forholdsvist uprøvede. Begge har en fortid som spiller i deres respektive klubber. Begge står med chancen for vinde sin første pokal.

For Arsenals cheftræner, Mikel Arteta, er der andet på spil end bare pokalen. Klubbens topscorer og anfører, Pierre-Emerick Aubameyang, træder ind i det sidste år af sin kontrakt med Arsenal, og klubben håber, at angriberen fra Gabon vil forny sin aftale.

- At vinde et trofæ giver en sådan en wauv-følelse, og at man gerne vil opleve det igen. Hvis man som anfører får lov til at løfte det trofæ er det et stort øjeblik.

- Det skal nok hjælpe på det hele, siger Mikel Arteta til AFP.

Men også for Chelseas Frank Lampard vil pokalen være et stort øjeblik efter en sæson, hvor han førte Chelsea til fjerdeplads i Premier League og dermed kvalificerede klubben til næste sæsons Champions League.

- En placering i top-4 var allerede mere, end nogen havde turdet forvente ved sæsonens begyndelse. At vinde et trofæ lørdag vil bare være prikken over i'et, siger Nizaar Kinsella, der er Chelsea-korrespondent for mediet Goal.

Frank Lampard selv er tilsyneladende optaget af at gå hele vejen i den traditionsrige turnering.

- Folk glemmer hurtigt, hvem der blev nummer to i FA Cup-finalen, siger han.

Det ved begge hold alt om. I FA Cup-finalen i 2017 var det nemlig Arsenal, der løb med sejren over netop Chelsea, efter at de røde fra Nordlondon hev en 2-1-sejr hjem på Wembley Stadium.

I 2019 tog de blå fra Vestlondon dog revanche. Europa League-finalen mellem de hold endte i en gedigen afklapsning, da Chelsea vandt 4-1 over Arsenal.

Frank Lampard melder, at både midtbanespilleren Ngolo Kanté og kantspilleren Willian er i spil til dagens kamptrup, efter at begge har døjet med skader på det seneste.

Chelsea har skullet slå Nottingham Forest, Hull City, Liverpool, Leicester og Manchester United på vejen til finalen. Arsenal måtte forbi Leeds, Bournemouth, Portsmouth og Sheffield United, inden klubben bookede finalepladsen med en 2-0-sejr over Manchester City.

Arsenal har vundet 13 FA Cupper og er dermed det mest vindende hold i turneringen. Chelsea har også erfaring med turneringen og står noteret for otte FA Cup-trofæer, hvoraf det seneste kom i 2018 efter en 1-0-sejr over Manchester United.

/ritzau/