Katjing!

Den bedste saudiske fodboldrække har haft en heftig transfersommer, hvor klubberne med eksorbitatante lønninger er gået på rov i de største europæiske ligaer.

Og nu er storklubben Al Hilal tæt på at lande én af de helt store fisk.

Den berømte italienske transferjournalist Fabrizio Romano skriver på X - det tidligere Twitter - at klubben lige nu forhandler med den brasilianske superstjerne Neymar Jr.

More after exclusive news. Neymar Jr and Al Hilal are in advanced talks with official documents already sent player side to be checked, up to Neymar but deal is now underway.



and Barcelona could try to re-activate João Félix deal in the next weeks if Ney doesn t join. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023

»Neymar Jr og Al Hilal er i fremskredne forhandlinger, og de officielle papirer er allerede sendt til gennemsyn til spillerens lejr. Det er op til Neymar, men handlen er undervejs,« skriver Fabrizio Romano natten til søndag.

Neymar er stadig ejet på kontrakt i den stenrige franske klub Paris Saint-Germain, men franskmændene vil angiveligt ikke stå i vejen for et skifte.

Ender det med et skifte til Al Hilal, kan brasilianeren sandsynligvis se frem til en voldsom indtægt.

Han vil sandsynligvis placere sig i samme kategori som Cristiano Ronaldo og Karim Benzema, der begge hæver en årsløn på 1,5 milliarder kroner (!).