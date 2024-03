Henry Heiberg er formand, og Jens Hammer er direktør for det firma, der sendte Esbjerg i rekonstruktion.

EfB Ejendom var den kreditor, der fredag begærede fodboldklubben Esbjerg fB i rekonstruktion.

Det skriver fodboldmediet Bold, der har fået aktindsigt i sagen.

Og formand for EfB Ejendom er samme Henry Heiberg, der er talsmand for den lokale styregruppe, som forsøger at samle 50 millioner kroner sammen til en redningsplan.

EfB Ejendom, der blandt andet ejer VIP-faciliteter på Esbjergs hjemmebane, Blue Water Arena, har desuden Jens Hammer Sørensen som direktør. Han er også direktør i Esbjerg fB.

Bolds aktindsigt viser desuden, at EfB Ejendom i skifteretten fredag var repræsenteret af blandt andre advokaten Søren Christensen Volder, som nu er indsat som rekonstruktør.

Paul Conway, manden i spidsen for Pacific Media Group (PMG), der har aktiemajoriteten i Esbjerg fB, kaldte det mandag "vanvid", at klubben er havnet i rekonstruktion, da klubben ifølge ham ikke skylder penge væk.

- Der er kun lånet på otte millioner kroner, som EfB skal betale tilbage til os og dem (ti aktionærer i EfB Ejendom, red.), men forfaldsdatoen på det er først den 1. juni, sagde Conway til Bold.

Rekonstruktøren og kreditorerne mødes efter planen i retten i Esbjerg den 12. marts.

På banen fører Esbjerg 2. division suverænt med 11 point ned til nærmeste forfølger.

Noget af forspringet vil dog blive spist af den pointstraf, som rekonstruktionen fører med sig. Den slags kan koste op til ni point. Den lokale styregruppe føler sig dog overbevist om, at Esbjerg slipper billigere.

