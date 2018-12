Chelsea er ikke interesserede i at sælge Andreas Christensen til Barcelona på trods af vedvarende rygter om spaniernes interesse i den danske landsholdsspiller. Læs mere om den sag og dagens andre rygter herunder!

Chelsea afviser at sælge Andreas Christensen til Barcelona til januar trods angivelig interesse fra den spanske storklub. (Mirror)

Inter er klar til at sælge brasilianske Gabriel Barbosa, som har scoret 22 i 38 under sit lejeophold i Santos, for 150 millioner kroner til Everton, West Ham eller Crystal Palace, der er interesserede i den 22-årige angriber. (Mail)

Chelseas midtbanespiller Cesc Fabresgas udtaler, at han vil blive i klubben indtil hans kontrakt udløbet til sommer, men han forventer også at få mange tilbud fra andre klubber i januars transfervindue. (Talksport)

Ivan Perisic. Arkivfoto. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Ivan Perisic. Arkivfoto. Foto: DAVID KLEIN

Kroatiske Ivan Perisic udtaler, at han var ekstremt tæt på at bytte Inter ud med Manchester United i 2017. (FourFourTwo)

Den tidligere West Ham-stopper James Collins har skrevet under på en aftale på fem uger med Aston Villa (Mail)

Den tidligere spanske landsholdsspiller David Villa kan muligvis se frem til et gensyn med landsmanden Andres Iniesta i Vissel Kobe, som skulle være interesserede i angriberen, der for nylig tog afsked med New York City FC. (Deportes Cuatro, via Mail)

Aston Villas Mile Jedinak rygtes tilbage til hjemlandet Australien og Macarthur-South West Sidney, men han vil kun skrive kontrakt med klubben, hvis den får licens til at spille i den bedste række, A-League. (Birmingham Mail)

