Den tidligere cheftræner Christian Lønstrup er lettet over, at retten er enige i, at han har handlet korrekt.

Christian Lønstrup er lettet over, at Retten i Roskilde i dag gav ham medhold i retssagen mod FC Roskilde.

Det siger han til TV2 Sport.

- Det er en lettelse. Der er gået et år, og jeg har hele tiden syntes, at jeg gjorde det rigtige undervejs i hele forløbet. Det har jeg nu fået bekræftet, siger han.

Retssagen mellem Christian Lønstrup og FC Roskilde blev onsdag afgjort i Retten i Roskilde.

Retten gav Lønstrup medhold i, at han handlede efter bogen, da han bragte matchfixing på banen på et spillermøde, efter at han havde fået oplysninger om, at der foregik aftalt spil i FC Roskildes trup.

Hvad Roskilde FC fastholdt var en midlertidig suspension blev derfor af retten kendt som en uretmæssig fyring.

Retten gav også Christian Lønstrup ret i, at han var ansat som funktionær. Det betyder blandt andet, at han havde ret til to ekstra måneders opsigelse udover de tre måneder, der var anført i hans kontrakt.

Derfor har retten pålagt Roskilde FC at betale Lønstrup 333.800 kroner i løn og feriepenge, 10.000 kroner i godtgørelse for en ukorrekt ansættelseskontrakt og 54.394 kroner til dækning af sagens omkostninger.

FC Roskilde oplyser til Ritzau, at klubben er uenige i hele dommen og vil anke den til landsretten.

Det er ikke noget, der bekymrer Christian Lønstrup. Han siger til TV2, at han bare glæder sig over onsdagens dom.

Sagen startede, da Christian Lønstrup lørdag 11. maj 2019 fik at vide af en ukendt mand, at der foregik matchfixing i FC Roskilde, hvor Lønstrup var cheftræner.

Dagen efter tabte FC Roskilde 1-2 til Lyngby BK efter to meget sene mål.

13. maj tog Lønstrup aftalt spil op på spillermødet, hvilket han selv så som en venlig orientering, men som spillerne og direktør Carsten Salomonsson anså som en anklage.

Lønstrup blev suspenderet af klubben 14. maj - hvad han selv opfattede som en de facto fyring. 16. juni stævnede han klubben.

