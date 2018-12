Der er sjældent en god idé at lyve for sin arbejdsgiver.

Det har den tyrkiske landsholdsspiller Serdar Aziz nu måttet sande. Midterforsvareren fra Galatasaray meldte fra til storklubbens seneste kamp mod Sivasspor lillejuleaften med maveproblemer.

Men da hans kone kort efter lagde et billede op af ham på ferieparadiset Maldiverne, brød helvede løs. Det beretter flere tyrkiske medier.

Nu er Serdar Aziz, der har spillet i Galatasaray siden 2016, nemlig sat til salg. Konens billede fra Maldiverne fik cheferne i Istanbul-klubben til at se rødt. Aziz' agent har fået besked på at finde ham en ny klub. Gerne så hurtigt som muligt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tuğçe Aziz (@tugceaziz) den 26. Dec, 2018 kl. 1.54 PST

Billedet af Aziz er nu fjernet fra Instagram, men der er stadig masser af skud af Aziz' kone, der ser ud til at hygge sig gevaldigt på de skønne øer i det Indiske Ocean.

Noget spor af manden er der dog ikke. Dén fejl begår man kun én gang.

Der spekuleres allerede i, at Galatasarays ærkerivaler Fenerbahce og Besiktas kan komme i spil som nye arbejdsgivere for Serdar Aziz, der har spillet 16 landskampe for Tyrkiet. Så når ferien på Maldiverne er overstået, skal der nok åbne sig nye døre for den afslappede spiller.

Maldiverne er i denne tid et yndet feriemål for fodboldspillere. Også dem fra Danmark. Senest har FC Københavns Peter Ankersen lagt billeder på fra østaten. Men Ankersen har vel at mærke juleferie...