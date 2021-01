Da fodboldstjernen Breel Embolo blev jagtet af politiet, vidste han godt, at den var helt gal.

Han forsøgte han at flygte ud ad et vindue, op på et tag og ind i en anden lejlighed. Til en fest uden hverken mundbind eller særlig meget afstand, men med mere end 20 deltagere, herunder letpåklædte kvinder.

Nu har den 23-årige Borussia Mönchengladbach-spiller fået sin straf. Det melder klubben selv.

»Breels ubetænksomme og forkerte handlinger på aftenen for vores Bundesliga-kamp mod Stuttgart brød restriktionerne, der gælder for enhver person i dette land. Som Bundesliga-klub er vi forpligtet til at følge dem, så fodbolden kan fortsætte,« siger klubbens sportsdirektør, Max Eberl, til klubbens hjemmeside.

Breel Embolo er kommet i hård modvind, efter han deltog i en fest, hvor han brød med corona-restriktionerne. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Breel Embolo er kommet i hård modvind, efter han deltog i en fest, hvor han brød med corona-restriktionerne. Foto: WOLFGANG RATTAY

»Vi har derfor besluttet, at han skal betale en betydelig bøde. Vi har informeret ham om dette, og han har accepteret det.«

Efter den pågældende fest valgte den schweiziske angriber at undskyldte for sine handlinger på Instagram. Han afviste at have været til fest.

Men det var løgn.

Ifølge politiet er der nemlig slet ingen tvivl om, at Embolo var til stede.

»Det lykkedes os at komme ind i lejligheden og fandt ham der, helt alene. Vi kan derfor fastslå, at den person, der forsøgte at flygte fra stedet, er Breel Embolo,« siger en talsmand for politiet ifølge avisen Bild.

Breel Embolo har scoret fire mål og lavet tre målgivende afleveringer i 21 kampe i denne sæson, og han er faktisk ikke den første Borussia Mönchengladbach-profil, der dummer sig.

Tidligere var det franske Marcus Thuram, som spyttede på en modstander i en kamp mod Hoffenheim.

Det skete i december og kostede ham en måneds løn i bøde.