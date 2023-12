Midt i Champions League-ekstasen tirsdag aften, da FC København spillede sig videre i verdens bedste klubturnering, havde direktør Jacob Lauesen en løftet pegefinger.

For festen var også præget af de famøse koordinerede hop på tribunen, hvilket er strengt forbudt.

Parkens ene endetribune er nemlig så presset, at det ikke er tilladt at hoppe i takt – alligevel var det tilfældet under det sprængfarlige opgør mod Galatasaray.

»Det giver sig selv: Det er ikke fedt at se de hop. Jeg forstår godt, at noget bliver slæbt væk i en passion, men det er ikke i orden, når vi har regler for det,« lød det fra Jacob Lauesen til B.T. efter opgøret.

Stemningstribunen i Parken skal renoveres. FCK-direktør Jacob Lauesen fortæller hvorfor og advarer fansene mod at fortsætte koordinerede hop.

»Vi måler til alle kampene, og jeg håber ikke, at vi ser målinger tæt på den grænseværdi, vi har fastsat som værende problematisk. Men vi arbejder på at få det ændret.«

På trods af den lille streg i regningen skulle FCK-direktøren også lige nive sig selv i armen for at forstå, hvad man egentlig havde præsteret.

Kvalifikationen til ottendedelsfinalerne i Champions League i en gruppe med Manchester United, Bayern München og Galatasaray skriver sig nemlig direkte ind i dansk klubhistorie.

»Det er en uvirkelig størrelse, at vi i en pulje med de hold her – hvor det næstmindste budget vel er 7-8 gange større end vores – nu skal spille Champions League i foråret,« siger Jacob Lauesen.

Der var igen godt gang i den på stemningstribunen ved Sektion 12.

»Det havde vi turde drømme om, men nok ikke regne med.«

Direktøren kan nu smile over en nærmest surrealistisk pose penge, der følger med til den videre færd i turneringen.

Kort efter opgøret meldte FCK ud, at man forventer et markant regnskabsløft, og med avancementet har man sikret sig et stort, trecifret millionbeløb.

Hvad skal pengene så bruges på?

»Nu skal ledelsen – i særdeleshed mig og 'PC' (Peter Christiansen, sportschefen i FCK, red.) – gå tilbage og se, hvor vi skal trykke på speederen og sætte ind,« forklarer Jacob Lauesen og henviser til den strategi, klubben lancerede for et års tid siden.

»Vi kan lave en plan, hvor vi i langt højere grad kan sætte rammen for det tempo, vi synes, vi skal udvikle os i. Det er for eksempel ret åbenlyst, at vi skal kigge på faciliteterne på 10'eren (klubbens træningsanlæg, red.) og herinde i Parken, når vi bliver ved med at sælge ud og har den tilvækst af tilskuere.«

Formentlig er der også en sjat millioner til at renovere Parkens stemningstribune.