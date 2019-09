Trods sidste sæsons finaleplads er Tottenham ikke skabt til at vinde Champions League, mener Hugo Lloris.

Sidste år var holdet finalist i Champions League, men Tottenham er ikke skabt til at lave store resultater i den prestigefyldte turnering.

Det mener målmand Hugo Lloris, der sammen med resten af Tottenham-mandskabet onsdag aften indleder den nye sæson af turneringen på udebane mod Olympiakos.

- Der er nogle klubber, der har profilen til at vinde Champions League hver sæson - historisk og med det talent, der er på holdet. De sætter deres præg på denne turnering.

- Det er ikke tilfældet med Tottenham. Men som vi så sidste år, er alt muligt, hvis du har troen, talentet og disciplinen. Hvorfor ikke gøre det igen, siger franskmanden på et pressemøde forud for onsdagens kamp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Premier League-holdet, der også tæller danske Christian Eriksen, leverede i den seneste sæson en fornem præstation i Champions League, der førte hele vejen til finalen.

Der blev det dog til et 0-2-nederlag til Liverpool.

Og selv om det ifølge Lloris ikke ligger i kortene, at Tottenham når lige så langt i år, så er ambitionerne der stadig.

- Det er klart, at vi har en anden profil end andre typer af klubber som Juventus, Barcelona, Real Madrid, Bayern München. Men det er ikke mangel på ambitioner. Når vi går på banen, er det for at vinde, lige meget hvem modstanderen er, siger Hugo Lloris.

Kampen mellem Tottenham og Olympiakos begynder klokken 21 i Grækenland.

/ritzau/