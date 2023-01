Lyt til artiklen

Det var vanvidsscener, som udspillede sig ved en fodboldkamp i en Australien i december sidste år.

På direkte tv kunne man se, hvordan fans stormede banen i en derbykamp i den australske storby Melbourne, hvor blandt Melbourne City-målmanden Tom Glover fik kastet en metalspand i hovedet og forlod opgøret med blodet sivende ned ad ansigtet efter et angreb fra Melbourne Victory-fans. En episode, som du kan se i videoafspilleren øverst i artiklen.

Australiens Fodboldforbund (FFA) er nu kommet frem til en rekordstor straf til Melbourne Victory, der får enorme økonomiske såvel som sportslige konsekvenser for klubben efter de skandaløse scener.

Klubben får bøder for i alt 550.000 australske dollar – svarende til over 2,6 millioner kroner – for episoden, som formanden for Australiens Fodboldforbund, James Johnson, kalder 'den værste i australsk fodbolds historie.'

Flere fans har fået livstidskarantæner, begrænset områder, hvor fansene kan sidde på tribunerne, kun registrerede klubmedlemmer kan få siddepladser til Melbourne Victorys hjemmekampe og der vil ikke være nogle tildelte pladser ved klubbens udekampe i resten af ​​sæsonen.

Klubben vil samtidigt få en pointstraf på 10 point, hvis der opstår alvorlige uroligheder blandt klubbens fans på tribunerne. Dette gælder i denne sæson samt de tre næste af slagsen.

»De sanktioner, vi har udstedt mod Melbourne Victory, er de mest omfattende i A-League-æraen. Disse sanktioner afspejler vores ønske om at fjerne denne adfærd og dem, der fastholder den, fra fodbolden,« siger James Johnson til Australiens Fodboldforbunds hjemmeside.

Manden bag angrebet med metalspanden på målmand Tom Glover, der måtte sys med flere sting og pådrog sig en hjernerystelse, meldte sig selv til politiet efter, at han blev eftersøgt med billede i offentligheden. Fanen blev senere anklaget for en række lovovertrædelser – herunder det voldelige overfald.