I 2019 tabte Liverpool ikke en eneste kamp i Premier League. Liverpool er ubesejret i 37 ligakampe i træk.

I over et år har ingen været i stand til at slå Liverpool i Premier League.

Inden lørdagens udekamp mod Tottenham er Liverpool ubesejret i 37 ligakampe i træk.

Det er blevet til 19 sejre og en enkelt uafgjort kamp i denne sæson, hvor Liverpool i det tætpakkede juleprogram trak yderligere fra konkurrenterne og også vandt klub-VM.

Liverpool har 13 point ned til Leicester på andenpladsen og 14 til Manchester City på tredjepladsen - og tilmed en kamp på hånden.

Med det forspring kan Liverpool ikke misse holdets første engelske mesterskab siden 1990, vurderer Esben Hansen, fodboldkommentator på Viasat.

- Det er et fuldendt mandskab hele vejen igennem. Der er styr på organisationen, og deres bedste spillere præsterer på topniveau og har gjort det over lang tid, siger Esben Hansen.

I sidste sæson smed Liverpool et forspring på syv point til Manchester City.

Og i sæsonen 2013/2014 gled Steven Gerrard i en afgørende kamp mod Chelsea, som scorede et mål på grund af Liverpool-anførerens fejl og vandt. Liverpool kunne ikke længere afgøre mesterskabet, som City vandt.

Men kan det også glippe denne gang?

- Det korte svar er nej. Jeg har svært ved at se et hold følge trop eller få flere point end Liverpool i resten af sæsonen. Så skal der ske et historisk kollaps.

- Liverpool har tidligere været tæt på et par gange. Sidste år burde de ikke have smidt det, og de burde heller ikke have smidt det i den sæson, hvor Gerrard gled.

- Så det er en kæmpemæssig ting i hele Liverpool, hvorvidt det mesterskab kommer hjem eller ej. De har aldrig vundet Premier League, skal man huske på, siger Esben Hansen.

Han tildeler Jürgen Klopp, som fredag blev kåret som månedens manager for fjerde gang i denne sæson, en stor del af æren for den nuværende vinderstime.

- Klopp har været i klubben i en årrække, og han har fået implementeret den måde, han gerne vil gøre tingene på. Og spillerne er købt ind til det.

- Det er et historisk stærkt hold, man ser toppe i sidste og denne sæson, mener Esben Hansen.

Sheffield United-manager Chris Wilder vurderer også, at Liverpool bliver mester.

- Man kan se en appetit og motivation hos alle rundt om fodboldklubben, som rummer en følelse af ubarmhjertighed. Også fansene, som gejler spillerne op.

- De har forstået, hvor vigtig sæsonen er, og hvor fantastisk en position holdet er i. Jeg ville være en modig mand, hvis jeg væddede imod, at de bliver mestre, siger Wilder.

Esben Hansen tror dog ikke, at Liverpool kommer til at vinde mange mesterskaber i træk.

- Ingen hold kommer til at vinde mesterskabet i England fem år i træk. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi konkurrencen er for stor.

- Hvis de kan holde deres allerbedste spillere i de næste tre-fire sæsoner, så vil de have gode muligheder for at vinde et mesterskab mere, vurderer Esben Hansen.

Klopp oplyser fredag, at James Milner og Naby Keita er ude med muskelskader mod Tottenham, der blandt andre har Harry Kane ude med skade.

Tottenham-Liverpool spilles lørdag klokken 18.30 på Wembley i London.

/ritzau/