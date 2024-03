To 18-årige stod for målene, da et ungt Liverpool-hold slog Southampton i ottendedelsfinalen i FA Cup.

I søndags sikrede en lille håndfuld næsten ukendte talenter sig heltestatus i Liverpool og omegn, da de blev sendt på banen i Liga Cup-finalen mod Chelsea og var med til at sikre Liverpool pokaltitlen.

Onsdag var Liverpool-talenterne på spil igen, da Liverpool hjemme på Anfield slog Southampton 3-0 i ottendedelsfinalen i FA Cup.

Denne gang var de unge ikke bare med som reserver. Bobby Clark, James McConnell, Jarell Quansah og Conor Bradley var i startopstillingen på et hold, der manglede en lang række skadede profiler.

Det samme var den 18-årige angriber Lewis Koumas, der fik en drømmedebut, da han åbnede scoringen på et afrettet skud kort før pausen.

Både før og efter åbningsmålet var det dog let at se, at det var et Liverpool-hold langt fra stærkeste opstilling.

Southampton tilspillede sig adskillige gode chancer, og hvis den tidligere FC Nordsjælland-profil Kamaldeen Sulemana havde været mere effektiv foran mål, var ungdomssatsningen næppe gået godt.

Mens gæsterne skød med løst krudt, var Liverpools indskifter Jayden Danns anderledes koldblodig, da han fik chancen.

Den 18-årige angriber modtog en dyb aflevering fra Harvey Elliott og vippede den elegant i mål.

Tre minutter før tid blev han endda dobbelt målscorer ved at følge op på en ripost fra Southamptons målmand.

I kvartfinalen møder Liverpool på udebane ærkerivalen Manchester United, der besejrede Nottingham Forest 1-0. Casemiro blev matchvinder i 89. minut.

De øvrige kvartfinaler bliver Wolverhampton-Coventry, Chelsea-Leicester og Manchester City-Newcastle.

/ritzau/