Det ville være synd at sige, at Loris Karius er sluppet af med de mentale tømmermænd fra 3-1-nederlaget i Champions League-finalen lørdag aften, hvor han med to ufattelige fejl sendte trofæet med de store ører til Real Madrid.

Mareridtet spiller tilsyneladende ufortrødent videre på den indre filmrulle for Liverpools tyske målmand, der søndag eftermiddag er kommet med en længere opdatering på Twitter:

'Har ikke rigtig sovet indtil nu... oplevelserne kører stadig igennem mit hoved igen og igen... Jeg er uendelig ked af det på mine holdkammeraters vegne og på fansenes og hele stabens vegne. Jeg ved, at jeg kvajede mig med to fejl og skuffede jer alle sammen...'

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC — Loris Karius (@LorisKarius) 27. maj 2018

Den 24-årige keeper blev den helt store skurk med to aktioner, der næppe bliver glemt foreløbig - hvis nogensinde overhovedet. Først kastede han bolden lige ud på støvlen af Karim Benzema, inden han ikke kunne håndtere et langskud fra Gareth Bale.

Den præstation sikrede ham dumpekarakter hos BT, mens han også er blevet sablet midt over i internationale medier.

Karius skriver videre, at nederlaget gør endnu mere ondt, fordi Liverpool-spillerne havde en følelse af, at de kunne detronisere de forsvarende Champions League-mestre.

'..Som jeg har sagt, ville jeg ønske, at jeg kunne skrue tiden tilbage, men det er ikke muligt. Det gør det kun endnu værre, at vi følte, at vi kunne have slået Real Madrid, og vi var med i kampen længe...'

...As I said I'd just like to turn back the time but that's not possible. It's even worse as we all felt that we could have beaten Real Madrid and we were in the game for a long time... — Loris Karius (@LorisKarius) 27. maj 2018

Til sidst sender tyskeren en tak af sted til fansene:

'..Tak til vores utrolige fans, som kom til Kiev og havde min ryg, selv efter kampen. Det tager jeg ikke for givet, og endnu en gang viste det mig, hvilken stor familie vi er. Tak og vi vil komme stærkere tilbage.'

...Thank you to our unbelievable fans who came to Kiev and held my back, even after the game. I don't take that for granted and once again it showed me what a big family we are. Thank you and we will come back stronger. — Loris Karius (@LorisKarius) 27. maj 2018