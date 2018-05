James Milner glæder sig over det samlede udfald af kampene mod Roma, men bekymres af udfaldene undervejs.

Rom. Liverpool er klar til Champions League-finalen, efter at missionen i besøget hos Roma i Rom lykkedes. Men det holdt hårdt, og kun med samlet 7-6 klarede det engelske hold sig videre til den store slutkamp i Kiev.

- Vi ved, at vi er nødt til at spille bedre - lukke kampene ned og så videre. Romas første mål var lidt tåbeligt, men alt i alt spillede vi godt, synes jeg, siger Liverpools James Milner ifølge uefa.com.

Han medvirkede selv kraftigt til spændingen. I den første kamp lavede han straffespark, og i Rom scorede han selvmål, da en medspiller sparkede bolden op på ham.

Anfører Jordan Henderson sidder med en lignende blandet smag i munden.

- Vi gør det aldrig på den lette måde, desværre. Vi kunne have gjort det bedre.

- Overordnet set håndterede vi det godt. Bortset fra de sidste 10 minutter. Vi skal holde op med det, men jeg er lykkelig over, at vi er i finalen, siger Jordan Henderson til BT Sport, skriver AFP.

Grundlæggende holder også James Milner fast i, at det samlede udbytte blev som ønsket.

- Det handlede kun om at gøre jobbet færdigt. Vi er klar til finalen nu, og vi er kommet så langt ved at slå nogle meget gode hold undervejs, siger James Milner.

Og nu venter altså finalen, som Liverpool-venstrebacken Andy Robertson ser som en fortjent gave til fansene.

- Disse fans fortjener at være i finalen, og de kommer til at have en fed tid i Kiev uanset resultatet.

- Vi endte med at tabe mod Roma, men de kastede alt efter os, siger Andy Robertson ifølge uefa.com.

/ritzau/