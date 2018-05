Det er endnu uvist, om Salahs skade i Champions League-finalen forhindrer ham i at stille op for Egypten i VM.

Kijev. Liverpools egyptiske stjernespiller Mohamed Salah risikerer at gå glip af næste måneds VM i Rusland som følge af den skade, der tvang ham til at forlade banen efter bare 31 minutter i Champions League-finalen mod Real Madrid.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, betegner således skaden som ganske slem.

- Det er en alvorlig skade. En virkelig alvorlig skade. Han er på hospitalet for at blive røntgenfotograferet. Det er enten kravebenet eller selve skulderen. Det ser ikke godt ud, siger Klopp efter nederlaget på 1-3 til Real Madrid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Efter at have modtaget behandling på banen forsøgte Salah at spille videre, men måtte opgive. Og det blev kampens vendepunkt, mener Klopp.

- Vi mistede en meget vigtig spiller, og sandsynligvis mistede Egypten også en meget betydningsfuld spiller til VM. Jeg håber stadig, at det ikke er sådan, siger han.

Salah har været den store åbenbaring i Premier League denne sæson, og har på tværs af alle turneringer scoret 44 mål.

Han blev desuden kåret til årets spiller i den bedste række, og hans præstationer har gjort Salah til nationalhelt i sit hjemland.

Egypten deltager ved en VM-slutrunde for første gang siden 1990. Holdet er i pulje med Rusland, Uruguay og Saudi-Arabien.

/ritzau/