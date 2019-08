Spansk målmand, som egentlig var tiltænkt en plads på reservebænken, blev Liverpools helt i Super Cup-finale.

Onsdagens Super Cup-finale mellem Liverpool og Chelsea blev en mindeværdig kamp for den spanske målmand Adrian, som Liverpool hentede til klubben for bare ni dage siden som ny reservekeeper.

- Velkommen til Liverpool. Det har været en sindssyg uge, siger Adrian, der vogtede målet i stedet for Alisson Becker, som blev skadet i åbningskampen i Premier League mod Norwich sidste fredag.

Onsdagens finale mellem Liverpool, vinder af Champions League, og Chelsea, vinder af Europa League, blev afgjort på straffespark, efter at begge hold efter den ordinære kamp og forlænget spilletid havde scoret to mål hver.

Adrian brillerede ved at parere Chelseas femte forsøg med benene og sikrede dermed Liverpool pokalen.

- Det var en lang kamp, men det endte storslået for os. Jeg er virkelig lykkelig over at spille for Liverpool, siger Adrian.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, var tydeligvis også tilfreds med den nye målmand og skreg "Adrian" ind i tv-mikrofonen efter resultat stod klart.

- Hvilken fortælling. Han havde styr på nerverne. Og han råber allerede højt i i omklædningsrummet, sagde Klopp efter kampen.

- Jeg tror ikke, at han har vundet ret meget i sin karriere, så det er godt for ham at vinde. Han havde nogle utrolige redninger, begge målmænd havde, så jeg er virkelige lykkelig på hans vegne.

/ritzau/Reuters