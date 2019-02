Liverpool vandt 5-0 over Watford og holder sig foran Manchester City, der måtte slide mere mod West Ham.

Liverpool fører fortsat Premier League med et point ned til nummer to, Manchester City, i det, der ligner en tvekamp om det engelske mesterskab.

Således er det status quo i toppen, efter begge klubber onsdag aften hentede pligtsejre på hjemmebane. Måden, de kom i hus på, var dog vidt forskellige.

Liverpool gjorde det overbevisende med 5-0 over Watford, mens Manchester City slog West Ham med 1-0.

Liverpool satte hurtigt sagerne på plads på Anfield, eller rettere Sadio Mane gjorde det. Angriberen scorede til 1-0 efter ni minutter og fordoblede føringen efter 20 minutter.

Midtvejs i anden halvleg fjernede Divock Origi den sidste snert af tvivl om udfaldet med målet til 3-0.

Forsvarsspilleren Virgil van Dijk havde dog også intentioner om at lege med i angrebet.

Hollænderen, der binder forsvaret forbilledligt sammen, scorede til både 4-0 og 5-0 efter henholdsvis 79 og 82 minutter.

Manchester City måtte slide mere for sin sejr over West Ham. Sergio Agüero scorede sejrsmålet på et straffespark efter knap en times spil.

Det var i det hele taget topholdenes aften i ligaen. Arsenal vandt med hele 5-1 på hjemmebane mod Bournemouth, mens Manchester United hentede en udesejr på 3-1 over Crystal Palace.

Den belgiske angriber Romelu Lukaku, der flere gange har måttet tage plads på bænken på det seneste, var denne gang blandt de 11 startere hos United, og han takkede for tilliden med de to første mål.

Han bragte United på 1-0 efter godt en halv time og øgede føringen syv minutter efter pausen.

Hjemmeholdet reducerede til 1-2 med en halv time tilbage, mens Ashley Young med målet til 3-1 sørgede for, at de døende minutter ikke blev for nervepirrende for United.

Liverpool fører ligaen an med 69 point, mens City har 68. Derefter følger Tottenham med 60 point efter nederlaget på 0-2 til Chelsea onsdag.

På fjerdepladsen har Arsenal 56 point, mens Manchester United nu er på 55 som nummer fem. Chelsea har på sjettepladsen 53 point, men har spillet en kamp mindre i forhold til de øvrige tophold.

