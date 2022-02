Liverpool vinder den engelske ligacup efter en vanvittig finale mod Chelsea.

Liverpool triumferede efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Den indskiftede Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga brændte som den eneste spiller, efter at 21 skytter havde scoret før spanieren.

Målene udeblev på bizar vis i den ordinære og forlængede spilletid i en særdeles chancerig fodboldkamp.

Soccer Football - Carabao Cup Final - Chelsea v Liverpool - Wembley Stadium, London, Britain - February 27, 2022 Liverpool's Jordan Henderson lifts the trophy as they celebrate winning the Carabao Cup REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN Vis mere Soccer Football - Carabao Cup Final - Chelsea v Liverpool - Wembley Stadium, London, Britain - February 27, 2022 Liverpool's Jordan Henderson lifts the trophy as they celebrate winning the Carabao Cup REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN

De to engelske topmandskaber kom frem til masser af store chancer, men publikum på Wembley blev ikke belønnet med scoringer i de første 120 minutter.

To gode målmænd, VAR-annulleringer af flere scoringer og mange brændte chancer var årsag til de manglede mål i den ordinære kamp, der lige så godt kunne være endt 3-3.

Straffesparkskonkurrencen blev vundet af Liverpool med 11-10.

Inden da var publikum blevet godt underholdt.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

Blot fem minutter inde i kampen fik Chelsea den første store chance, da Christian Pulisic skød på mål, men bolden sad lige på Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher.

Efter en halv time var det Liverpools tur til at brænde en stor chance. Liverpool-angriberen Sadio Mané fik en returbold, men senegaleseren formåede ikke at løfte den op i nettaget.

Landsmanden i Chelsea-buret, Edouard Mendy, som også havde reddet Naby Keitas skudforsøg forinden, var lynhurtigt oppe med lappen og tage sig af Manés afslutning.

I slutningen af halvlegen brændte Mason Mount en gigantisk chance, som fik Chelsea-manager Thomas Tuchel til at banke i græsset ude på sidelinjen.

Soccer Football - Carabao Cup Final - Chelsea v Liverpool - Wembley Stadium, London, Britain - February 27, 2022 Chelsea's Kepa Arrizabalaga is consoled by teammates after the match REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN Vis mere Soccer Football - Carabao Cup Final - Chelsea v Liverpool - Wembley Stadium, London, Britain - February 27, 2022 Chelsea's Kepa Arrizabalaga is consoled by teammates after the match REUTERS/David Klein Foto: DAVID KLEIN

I starten af anden halvleg skød samme Mount på stolpen, og igen måtte en frustreret Tuchel ned og banke i græsset på Wembley i ærgrelse.

Kort efter var Liverpools angriber Mohamed Salah alene igennem, og egypteren chippede bolden over Mendy, men denne gang kom Chelsea-stopperen Thiago Silva tilbage og sparkede væk.

Bolden så dog alligevel ud til at gå snert forbi.

Virgil van Dijk headede på mål i slutminutterne af den ordinære spilletid, men igen var Mendy på plads i Chelsea-buret.

Den indskiftede Chelsea-angriber Romelu Lukaku nåede at slutte af med en kæk afslutning i overtiden, men Kelleher var vågen og parerede.

Dermed skulle kampen ud i forlænget spilletid, hvor der heller ikke blev scoret trods tilbud i begge ender.

Tuchel valgte at skifte Mendy ud med Kepa Arrizabalaga før straffesparkskonkurrencen. Det skulle siden vise sig at være en dårlig idé. Kepa Arrizabalaga skød bolden langt over mål.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen var ikke med i truppen for Chelsea.

/ritzau/