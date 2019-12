Det var titlen, klubben aldrig tidligere havde vundet.

Nu kan Liverpool endelig kalde sig verdens bedste klubhold.

Det skete lørdag aften, hvor Flamengo fra Brasilien blev besejret 1-0 i finalen ved VM for klubhold.

»Vi kunne have scoret et par mål mere, men alt i alt er jeg tilfreds med udfaldet i svære omgivelser,« sagde Liverpool-anfører Jordan Henderson efter kampen, der blev spillet i Doha, ifølge BBC.

De første 90 minutter endte uden scoringer, men i den forlængede spilletid slog Roberto Firmino så til og endte med at blive enlig målscorer mod sine landsmænd.

Den brasilianske angriber må i øvrigt siges at have en stor aktie i Liverpools triumf. Han blev eksempelvis også sen matchvinder i semifinalen mod Monterrey, da han scorede til slutresultatet 2-1 i de allersidste minutter.

»Det er gået vores vej i et stykke tid nu. Vi har fået sene mål, for vi bliver bare ved og ved. Bliver ved med at ville forbedre os og bliver ved med at arbejde hårdt for de gode præstationer,« sagde Jordan Henderson.

Trods seks Champions League-trofæer (tidligere mesterholdenes Europa Cup) var det altså første gang, at Liverpool har vundet turneringen, hvor kontinenternes bedste hold har mødt hinanden.

Soccer Football - Club World Cup - Final - Liverpool v Flamengo - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 21, 2019 Liverpool's Roberto Firmino celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Ibraheem Al Omari Foto: IBRAHEEM AL OMARI Vis mere Soccer Football - Club World Cup - Final - Liverpool v Flamengo - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 21, 2019 Liverpool's Roberto Firmino celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Ibraheem Al Omari Foto: IBRAHEEM AL OMARI

I 2005 tabte englænderne eksempelvis til brasilianske São Paulo, i 1981 tabte Liverpool til Flamengo, i 1984 tabte Liverpool til Independiente fra Argentina.

Liverpool var med i turneringen i kraft af forårets Champions League-triumf, og nu sidder klubben altså på alle de store internationale titler.

Den engelske klub må dog rejse tilbage til et stramt juleprogram i Premier League med lidt negativt nyt også.

Offensivspilleren Alex Oxlade-Chamberlain blev i finalen skadet, og det så ud til, at anklen var hårdt medtaget.