Stillingen var 2-2 efter den forlængede spilletid, så straffespark blev afgørende, da Liverpool slog Chelsea.

Champions League-vinderne fra Liverpool kan sætte sæsonens første trofæ ind i pokalskabet.

I den europæiske Super Cup mod Europa League-vinderne fra Chelsea vandt Liverpool efter straffesparkskonkurrence på Besiktas Park i Istanbul.

Den unge angriber Tammy Abraham blev skurken for Chelsea, mens målmand Adrian blev helten for Liverpool.

Liverpool havde scoret på sine første fem spark, og Abraham var tvunget til at score for at holde kampen i live.

Hans forsøg næsten midt i målet blev reddet af Adrian, der vogtede buret i skadede Alisson Beckers fravalg.

Chelsea-målmand Kepa havde inden det hånden på to Liverpool-forsøg, men ikke kræfter nok til at forhindre bolden i at gå i mål på sparkene.

Den ordinære spilletid endte 1-1, og i den forlængede spilletid scorede begge hold igen, så stillingen var 2-2 efter 120 minutter.

Kampen blev ledet af franskmanden Stephanie Frappart, og hun blev dermed den første kvinde til at fløjte en stor europæisk fodboldfinale for mænd under Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Den opgave løste hun upåklageligt sammen med videodommersystemet (VAR).

Fra starten tegnede sig et billede af, at Chelsea-spillerne var mest motiverede - måske for at revanchere det ydmygende 0-4-nederlag til Manchester United i weekenden.

Liverpool-målmand Adrian, der vogter buret grundet en skade til førstevalget Alisson Becker, blev hurtigt sat på arbejde. Sammen med træværket holdt han Chelsea fra at score indtil ti minutter før pausen.

Her blev Liverpool-forsvaret atter fanget i ubalance. Christian Pulisic fandt en fri Olivier Giroud med en fremragende aflevering, og franskmanden sparkede bolden fladt i mål.

Inden pausen kunne det være blevet 2-0, men med hjælp fra VAR blev en scoring af Pulisic annulleret for offside.

Liverpool var tandløse i første halvleg, men holdet fandt melodien i anden halvleg og udlignede allerede efter to minutter.

Tæt under mål spillede netop indskiftede Roberto Firmino angrebskollega Sadio Mané fri, og senegaleseren fik skovlet udligningen i kassen.

I modsætning til første halvleg havde Chelsea svært ved at få spillet til at hænge sammen.

Et kvarter før tid måtte Chelsea-målmand Kepa diske op med en formidabel dobbeltredning for at forhindre et føringsmål til Liverpool.

Siden fik Chelseas Mason Mount et mål annulleret for offside, mens Sadio Mané brændte en god mulighed i den anden ende. Fem minutter før enden på den ordinære spilletid blev en ret anonym Andreas Christensen skiftet ud for Chelsea.

Den forlængede spilletid var kun fem minutter gammel, da endnu et samspil mellem Roberto Firmino og Sadio Mané gav et mål. Senegaleseren drejede bolden helt op i målhjørnet.

Chelseas modsvar kom prompte. Målmand Adrian lavede et klodset straffespark, og Jorginho udlignede sikkert til 2-2 fem minutter efter Liverpools føringsmål.

På trods af flere muligheder skulle kampen afgøres i straffesparkskonkurrence. Her var Liverpool-skytterne og målmand Adrian stærkest.

/ritzau/