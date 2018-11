Den engelske angriber Daniel Sturridge har svært ved at spille sig til en fast plads i Liverpools farlige offensiv, men nu har han alligevel bragt sig i fokus - dog ikke for det positive.

Det Engelske Fodboldforbund (FA) har mandag sigtet Sturridge for brud på reglerne for betting, fremgår det af fodboldforbundets hjemmeside.

Ifølge FA har angriberen selv været med til at sætte penge på fodboldkampe, hvilket er ulovligt for spillere i England, og han skulle angiveligt også have videregivet information til en tredjepart, som ville spille på kampe.

Der skulle være tale om information, som Sturridge har haft gennem sin position som fodboldspiller, og som ikke har været kendt i offentligheden. Det må ikke videregives til tredjepart, som ønsker at spille penge på kampe.

Det ulovlige spil skulle være foregået i januar 2018.

29-årige Daniel Sturridge har frem til 20. november til at forklare sig over for FA.

/ritzau/