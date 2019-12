Først holdt han styr på Liverpool-forsvaret, så klarede han græstæppet. Virgil van Dijk er mand for det hele

Efter torsdagens Premier League-topkamp mod Leicester udspillede sig en spøjs scene på King Power Stadium.

Midt i Liverpool-spillernes jubelrus med de medrejsende fans kom den hollandske forsvarer i centrum. Igen.

Virgil van Dijk får øje på groundkeeperen. Foto: OLI SCARFF Vis mere Virgil van Dijk får øje på groundkeeperen. Foto: OLI SCARFF

For underlaget skal vedligeholdes. Og allerede kort efter slutfløjt var en groundkeeper på vej rundt med en plæneklipper for at studse spidserne af det grønne.

Han havde kurs direkte mod de glade Liverpool-spillere, og det opdagede Virgil van Dijk.

Så hollænderen tog affære. Og tog fat i håndtaget på plæneklipperen. Sammen med groundkeeperen fik han dermed det lille køretøj styret uden om holdkammeraterne.

Udenom og væk fra holdkammeraterne. Foto: CARL RECINE Vis mere Udenom og væk fra holdkammeraterne. Foto: CARL RECINE

Selv sagde Virgil van Dijk efter 4-0-sejren over Premier Leagues nummer to:

»Jeg synes, at det var en komplet indsats. Vi holdt nullet og lavede nogle flotte mål, dominerede spillet og tillod ikke så mange chancer i den anden ende. Det var en perfekt 'Boxing Day' (2. juledag, red.),« lød det fra hollænderen.

Det er to år siden, at Virgil van Dijk kom til Liverpool fra Southampton.

Liverpool fører Premier League med 13 point ned til Leicester og 14 point til Manchester City. Leicester har dog spillet en kamp mere end de andre to hold. Sådan ser det kommende jule- og nytårsdage-program ud for de tre tophold: