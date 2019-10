James Milner er ikke fan af VAR.

Liverpool-stjernen mener, at det nye system ødelægger atmosfæren under en fodboldkamp.

»Det er måske bare den gammeldags side af mig, men jeg synes stadig, der er for meget debat om VAR. Du scorer, der er en eksplosion af lyd, og så er der VAR. Du venter. Er der mål?,« det siger midtbanespilleren i et interview med The Guardian.

James Milner er en af mange, der er modstandere af det nye system, som hjælper dommeren med at træffe den rigtige beslutning.

Fodbold er et spil af menneskelige fejl på banen. James Milner, Liverpool-spiller

Milner har intet problem med målteknologi, og han mener ikke, at det ødelægger noget ved spillet. Han siger ligefrem, at »målteknologi er fantastisk.«

VAR har ikke fået samme modtagelse i Premier league som i de andre ligaer, der også gør brug af teknologien. Nogle mener, at det bare ikke er blevet implementeret ordentligt, mens andre siger, det aldrig skulle have været lavet.

»Jeg tror, der er brug for det - hvis vi kan forbedre det. Men fodbold er et spil af menneskelige fejl på banen. De (dommerne, red.) har et svært job, og jeg vil gerne gøre deres liv nemmere, men ikke på bekostning af spillets tempo,« siger James Milner.

I løbet af de første ti uger af Premier League er 26 af dommernes beslutninger blevet ændret af VAR.

Senest gik det ud over Liverpool, da holdet mødte Manchester United forrige weekend.

Her fik Manchester United tilkendt et mål efter en tvivlsom aktion. Få minuttter senere fik Liverpool så selv underkendt et mål, da dommeren skønnede, at Sadio Mané rørte bolden med hånden, inden han hamrede læderet i mål.

James Milner fik debut i 2002 og nåede 500 kampe i Premier League i december 2018, hvilket kun legender som Ryan Giggs, Rio Ferdinand og Steven Gerrard ellers har opnået.