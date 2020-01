Sadio Mané slog klubkammeraten Mohamed Salah i kampen om at blive årets bedste i Afrika.

For tredje år i træk er det en Liverpool-spiller, der kan kalde sig Årets Fodboldspiller i Afrika, men for første gang er det Sadio Mané, der tager prisen.

Senegaleseren blev hædret tirsdag aften ved et arrangement i den egyptiske badeby Hurghada.

- Jeg er meget lykkelig over at have vundet og takker min familie, lød det fra den 27-årige angriber.

Mané tog prisen foran klubkammeraten Mohamed Salah, som vandt i både 2017 og 2018.

Det er første gang i 18 år, en senegalesisk spiller bliver kåret til årets bedste. Det skete senest i 2002, da El Hadji Diouf vandt prisen.

/ritzau/