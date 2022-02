Søndag aften skulle Liverpool spille mod Chelsea i årets Carabao Cup-finale på Wembley, men inden kampstart, måtte Liverpool foretage en ændring i startopstillingen.

Liverpool-manager, Jürgen Klopp, havde tiltænkt en plads i startopstillingen til den kreative midtbanespiller Thiago.

Men kort inden dommer Stuart Attwell fløjtede til kampstart, måtte Klopp dog skrive en grædefærdig Thiago af holdkortet, da han pådrog sig en skade under opvarmningen.

Du kan se klippet, hvor Thiago bryder ud i tårer og bliver trøstet af holdkammeraten Alisson, øverst i artiklen.

Thiago blev erstattet af Naby Keita, og udskiftningen gjorde plads til den 18-årige Harvey Elliott på bænken, der endte med at få en afgørende rolle i kampen.

Joel Matip fra Liverpool og Romelu Lukaku fra Chelsea fik hver et mål annulleret for offside i kampen. Da ingen andre fik prikket bolden over mållinjen, endte kampen i forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Her blev boldene til gengæld placeret sikkert i målet, og Liverpool vandt 11-10. Blandt andet på en scoring af netop unge Harvey Elliott.

Det er ikke første gang, at 30-årige Thiago kan se frem til en skadespause i denne sæson. I start februar vendte han tilbage fra en skade i hoften, der havde holdt ham ude i syv uger.

Thiago er noteret for 20 kampe i alle turneringer i indeværende sæson, hvor det er blevet til to mål og en enkelt assist.