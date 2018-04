Liverpool. Liverpool var lørdag på besøg hos lokalrivalerne Everton, og det endte uden det store drama i et derby, der savnede den vanlige tænding.

Opgøret sluttede 0-0, efter at Everton pressede på mod slutningen med to store tilbud, og dermed satte Liverpool point til i topstriden i top-4 i Premier League.

Her har Liverpool på tredjepladsen 67 point for to kampe mere end Tottenham, der følger efter med 64 point, inden Tottenham senere lørdag møder Stoke.

Liverpool mødte op uden profilen Mohamed Salah, efter at egypteren måtte forlade banen med en skade, da Liverpool i ugens løb slog Manchester City 3-0 i Champions League.

Manager Jürgen Klopp valgte at spare Firmino, mens også Alex Oxlade-Chamberlain var på bænken.

Baggrunden var nok, at Liverpool også har fokus på returmødet mod Manchester City i kvartfinalen i Champions League den kommende tirsdag.

Liverpool-keeper Loris Karius måtte diske op med en klasseredning efter 23 minutter, da Evertons Yannick Bolasie fyrede et lumsk skud af langt ude fra, som havde kurs mod målhjørnet.

Få minutter senere måtte Everton-keeper Jordan Pickford gøre ham kunsten efter, da James Milner testede ham.

Gæsterne var mest på bolden i første halvleg, som endte uden scoringer.

Sådan var status også et kvarter inde i anden halvleg, hvor Milner igen forsøgte sig.

Wayne Rooney blev pillet ud hos Everton og erstattet af Idrissa Gueye, og Everton havde en stor mulighed med få minutter igen af opgøret, da Cenk Tosun headede mod mål, men Séamus Coleman kunne akkurat ikke nå frem til bolden.

Everton forsøgte igen kort efter, men Dominic Calvert-Lewins afslutning savnede kvalitet, og opgøret endte både uden scoringer og advarsler.

