Mens Liverpool stryger afsted i Champions Leagues afgørende runder, kniber det for tiden med at hente sejre i Premier League.

Heller ikke i lørdagens hjemmekamp mod bundholdet Stoke lykkedes det Liverpool at hente alle tre point.

Stoke slap fra Anfield med 0-0, og dermed tabte Liverpool igen point mod et bundhold, efter at det blev 2-2 mod West Bromwich i sidste uge.

Det hæmmer Liverpools muligheder i topstriden, hvor holdet er på tredjepladsen med 72 point. Manchester United har to point mere på andenpladsen, mens Tottenham på fjerdepladsen er fire point efter Liverpool.

I bunden var det ene point vigtigt for Stokes håb om overlevelse. Før de øvrige kampe i runden er Stoke tre point fra Swansea, som ligger på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Men Swansea har spillet to kampe færre end Stoke.

Liverpool kunne have fået en perfekt start på kampen. Premier League-topscorer Mohamed Salah slap alene igennem, men vippede bolden forbi mål.

Værterne virkede dog ikke til at være i samme gear som i 5-2-afklapsningen mod Roma tidligere på ugen i den første af to semifinalekampe i Champions League.

Og til sidst kunne Stoke faktisk have snuppet alle tre point. Ryan Shawcross søgte med frem og var millimeter fra at dirigere et indlæg i kassen. Men bolden strøg uden om mål, og så endte det i en nulløsning.

Liverpool kan nu igen rette fokus mod Champions League. Returkampen mod Roma venter på onsdag i den italienske hovedstad.

