Våbenkapløbet i sommerens transfervindue fortsætter for de storsatsende og stinkende rige Premier League-klubber.

Nu er det Liverpool, der igen spiller med musklerne på spillerbørsen, hvor de er ved at hale Moises Caicedo i land.

Hele 950 millioner kroner er prisen, Jürgen Klopp-klubben må betale Premier League-konkurrenterne Brighton & Hove Albion for at sikre sig den 21-årige midtbanekomet. Det melder The Athletic.

Dermed smadrer storklubben ikke bare sin egen transferrekord, der lyder på 635 millioner kroner, som Virgil van Dijk kostede tilbage i januar 2018. De smadrer også Premier Leagues transferrekord, som var Chelseas køb af Enzo Fernandez. Han kostede omkring 925 millioner kroner.

Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

Tidligere på sommeren var Liverpool også på transfertogt i sin sydengelske klub, hvor de købte den argentinske verdensmester Alexis Mac Allister.

Dermed er en helt ny midtbane ved at være på plads på Klopps mandskab.

Foruden ecuadorianske Caicedo og Mac Allister har Liverpool også købt Dominik Szobozslai til at lukke hullet efter Jordan Henderson og Fabinho, der begge er blevet lokket til Saudi-Arabien.

The Athletic melder, at Caicedo, som også Chelsea har jagtet i dette transfervindue, er til lægetjek i Liverpool i dag, og at handlen efterfølgende – om alt går vel – vil blive annonceret.