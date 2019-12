Liverpool vandt på hjemmebane over Wolverhampton og fører fortsat Premier League suverænt.

Endnu en gang kom videodommersystemet VAR i fokus i den engelske Premier League.

Denne gang skete det, da Liverpool lørdag aften vandt 1-0 hjemme over Wolverhampton.

I to tilfælde vurderede VAR en scoring, og i begge tilfælde faldt det ud til Liverpools fordel.

Den ene af VAR-kendelserne endte med store protester fra Wolverhampton og var den mest kontroversielle af de to episoder.

Den første og mindst kontroversielle VAR-episode kom efter 42 minutter, da Liverpool-angriberen Sadio Mane scorede til 1-0.

Dommeren vurderede, at Liverpools Adam Lallana havde sendt bolden videre med armen til Mane og fløjtede for frispark til udeholdet.

I VAR-rummet blev det dog korrekt vurderet, at bolden ikke ramte Lallana på armen.

Det var til gengæld svært at vurdere, om dommeren havde fløjtet, inden Mane havde sendt bolden i nettet, men målet blev anerkendt.

Få minutter senere fik Wolverhamptons Pedro Neto bolden i nettet, men målet endte med at blive annulleret for offside.

På VAR-billederne blev der trukket linjer på tværs af banen, men det var yderst svært at se, hvilken legemsdel, som var forrest på de to spillere fra henholdsvis Liverpool og Wolverhampton.

Der var tale om millimeter, men offside blev der dømt, og målet blev underkendt.

Wolverhampton-manager Nuno Espírito Santo fik en advarsel for at protestere over kendelsen.

Wolverhampton havde generelt stor ære af kampen. Udeholdet var flere gange tæt på en udligning, men Liverpool endte med alle tre point.

Liverpool topper rækken med 55 point efter 19 kampe. Det er blevet til 18 sejre og en enkelt uafgjort kamp i denne sæson.

Leicester er placeret på andenpladsen med 42 point efter 20 kampe.

/ritzau/